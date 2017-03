Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 12 marzo

BIELLA – Una domenica rilassante con tante proposta outdoor ma anche di cultura e arte. Ecco le nostre proposte.

Sport e outdoor

Domenica 12 marzo avrà luogo ad Andorno la seconda edizione del «Vallecervo Outdoor Day». Nessuna gara ma tanto sport in Valle Cervo. Alle 7.30 partirà il Trail Autogestito di 30 km e 1700 m D+ che permetterà ai partecipanti di attraversare le caratteristiche frazioni della Valle Cervo, all’andata percorrendo i sentieri a ovest e al ritorno i sentieri nel versante est della vallata. Verranno formati due gruppi che terranno ritmi diversi, con tempi finali previsti attorno alle 4h30’ e 5h30’. Alle 9.30 partirà il gruppo nordic walking, mentre alle 10 partiranno gli appassionati di mtb e in contemporanea il gruppo che effettuerà una passeggiata nei boschi di Andorno. Alle 13 per chi vorrà, sarà possibile pranzare con polenta e salsiccia al costo di 5 euro. La manifestazione aderisce all’iniziativa che della rivista Spirito Trail «Trail Aid – Corro ma non tremo», che ha promosso una trentina di eventi in tutta Italia per raccogliere fondi per le persone terremotate. Ogni partecipante quindi potrà donare un proprio contributo. Tutto l’incasso del pranzo andrà a favore dell’iniziativa. Dopo i primi eventi, sono state già acquistate stufe a pellet e scarponi che verranno consegnate in questi giorni alle persone in difficoltà. Tutte le info su www.mauscilla.it , mauscilla@alice.it.

Dalle 11 alle 16 a Bielmonte, nel cuore dell'Oasi Zegna si terrà la gara non competitiva di slalom gigante, organizzato dalla scuola sci Monte Marca Bielmonte. I proventi delle iscrizioni saranno interamente devoluti a sostegno dell'insegnamento della lingua dei segni nelle scuole di Cossato. Ospite d'onore, Kristian Ghedina che non necessita di presentazioni dentro e fuori dalle piste innevate. Programma: alle 11 Gimkana per i più piccoli, alle 14 slalom SciaLis con Kristian Ghedina nel ruolo di apripista, alle 16 premiazioni e merenda. Il campione si intratterrà con i presenti sino a conclusione della manifestazione, con la premiazione e una merenda per i bambini. Info: scuola sci Monte Marca Bielmonte 393 473271319, info@scuolascimontemarcabielmonte.it.

Alle 13.30 a Vigliano Biellese, con partenza dapiazza Martiri, nell'ambito del progetto «Una città per le donne. Cinema, arte e partecipazione», un insieme di eventi proposti per festeggiare l'8 marzo, si terrà l'evento «La vita corre... noi camminiamo insieme 2017». Sarà presente il Fondo Edo Tempia con le unità mobili per lo screening senologico. Info: Provincia di Biella, 015 8480611, www.provincia.biella.it.

Dalle 9.30 alle 17 a Tavigliano, presso il parcheggio in località Bocchetto Sessera, trekking al femminile, L'escursione guidata da Maria Laura Delpiano e Alessandra Foglia ci porterà in giro per la Valsessera tra il finir dell'inverno e l'inizio della primavera, tra chiazze di neve e qua e là i primi fiori. Raggiungeremo per pranzo il Rifugio Piana del Ponte, gestito con passione e capacità da Alessandra. Una giornata tutta al femminile! Donne le guide, donne le partecipanti e donna la rifugista! Ritrovo: alle 9.30 presso il parcheggio in località Bocchetto Sessera (Tavigliano). Abbigliamento: abbigliamento pesante da montagna, con scarponi (impermeabili), giacca antivento/antipioggia, ghette (opzionali), acqua (sufficiente per la giornata). Lungo il percorso ci saranno chiazze di neve ma non servono le ciaspole. Costo: 15 euro a persona. Pranzo presso il Rifugio Piana del Ponte a 15 euro (adesioni contestuali alla prenotazione al trekking; il pagamento è da regolare direttamente con la struttura). Info e prenotazioni Alessandra: 328 3391352, Maria Laura: 338 1643302, marialaura@trekkingbiellese.it.

Cultura

A Masserano dalle 14.30 Apertura con visita al Palazzo principesco, alla Collegiata, all'ex-Chiesa di san Teonesto e della Chiesa di Santo Spirito. Si potrà ammirare il Borgo storico e la sua chiesetta della Sacra Famiglia. Info: associazionedonbarale@gmail.com

Seminari, workshop, laboratori

A Cascina Sant'Emilio, via Case Sparse San Biagio 4, Biella, laboratorio di acquerello adatto ad ogni livello di conoscenza della tecnica. Il materiale è incluso. A cura della pittrice Vanessa Thyes. Dalle 9.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 17. Si può pranzare insieme portando ciascuno qualcosa di vegetariano. Info: I Ricostruttori 015 3812695, www.cascinasantemilio.com, biella.santemilio@gmail.com.