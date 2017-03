Settimana mondiale del glaucoma: gli eventi a Biella e Vercelli

BIELLA - Check-up oculistici, conferenze informative e distribuzione di opuscoli in 90 città italiane. Tutto rigorosamente gratis. È questa la ricetta vincente della settimana mondiale del glaucoma, in programma fino al prossimo 18 marzo in 90 città italiane, su iniziativa dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Iapb e dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Una patologia frequente

«Il glaucoma è una patologia frequente - spiega il presidente dell’Uici Piemonte, Adriano Gilberti - interessa circa 55 milioni di persone, un milione delle quali in Italia. La patologia colpisce soprattutto dopo i 40 anni e inizialmente non presenta sintomi».

Adriano Gilberti presidente dell’Uici Piemonte (© )

La prevenzione

Da qui l’importanza della prevenzione, realizzata principalmente attraverso i check-up oculistici gratuiti a bordo di Unità mobili oftalmiche e nei principali ambulatori oculistici, grazie alla collaborazione di Asl e ospedali. «A volte può bastare davvero poco - conclude Gilberti – di fronte a una diagnosi precoce di glaucoma, la semplice somministrazione di colliri per abbassare la pressione intraoculare può infatti prevenire effetti deleteri».

Le iniziative in programma a Biella e Vercelli

Uic Biella distribuirà materiale informativo il 14 marzo davanti al palazzo della Provincia, in via Lamarmora angolo via Eugenio Bona dalle 9 alle 16 e il 12 marzo la campagna ha coinvolto anche il centro commerciale gli Orsi e via Italia. Il 14 marzo nella sezione provinciale dell’Uici in Via Eugenio Bona, dalle 9 alle 16 sarà possibile effettuare il controllo oculistico gratuito. Per informazioni: 015/30231. A Vercelli il 17 marzo verrà distribuito materiale informativo dalle 9 alle 13, in corso Libertà e lo stesso giorno verrà effettuato il controllo oculistico gratuito dalle 14, nell’ambulatorio del centro di riabilitazione visiva, in via Dante, 71 (su prenotazione). Per informazioni: 0161/253539.