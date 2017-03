Notte di fuoco alla Muanda di Oropa

BIELLA - Quindici volontari dell'Antincendiboschivi hanno operato ieri sera, domenica 12 marzo, per aver ragione di un incendio, di matrice dolosa, scoppiato alla Muanda di Oropa. Con loro anche due squadre dei vigili del fuoco, che hanno tenuto le fiamme lontano da una baita.

L'intervento

«Il rogo è partito intorno alle 19 - spiega Rodolfo Gilardi, responsabile dell'Aib biellese - e aveva una vasta estensione. Tanti piccoli fuochi, che poi si sono uniti in un fronte unico, che solo nel cuore della notte siamo riusciti a domare». Ad andare in cenere, per colpa dell'uomo, almeno cinque ettari di pascolo e di sottobosco di betulle. Un ennesimo danno per l'ambiente in generale e, in particolare, per la micro fauna. In questa occasione sembra che non siano stati ritrovati inneschi, ma che il piromane abbia scientemente appiccato il fuoco con un semplice accendino alla vegetazione secca. Il vento, presente in quota, ha fatto il resto.

Oggi

Questa mattina, i volontati dell'Aib sono tornati sul posto per controllare che il rogo non riparta e attendere gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, ormai acquisito nell'Arma Carabinieri. Spetterà a questi ultimi trovare elementi utili per identificare il piromane.