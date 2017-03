Pallavolo: l'Abi non concede il bis, vince l'Albisola

BIELLA - L’Abi esce senza punti dall’insidiosa trasferta ligure contro l’Albisola. Le giovani liguri riescono ad avere la meglio delle biellesi in quattro set, che ora vedono quindi fuggire il terzetto di testa composto da Pavic, Parella e Cinisello, distanti rispettivamente quattro (Parella e Cinisello) e cinque punti (Pavic).

La partita

Coach Colombo inizia la gara con il solito sestetto: Morandi e Mariottini come opposto e palleggio, Rocci e Capano bande, Guiotto e Irene Zecchini centrali con Baratella libero. Nel corso della gara subentreranno anche Herrnhof, Piccioni e D’Ettorre. Il primo set è il più combattuto, con le due squadre che si mantengono sempre vicine nel punteggio. Alla prima pausa tecnica si presenta davanti la squadra biellese (6-8), che però si fa raggiungere e superare poco dopo (11-10). Passate avanti, le liguri mantengono il vantaggio anche alla seconda pausa tecnica (16-15), prima che le biellesi riescano a impattare a quota 16. Gli ultimi punti sembrano sorridere all’Abi, che si prende un minivantaggio costringendo Albisola a fermare il gioco (19-22); ma le nerofucsia non riescono a mettere giù la palla set e sono costrette ad andare ai vantaggi, dove a spuntarla sono le padrone di casa 28-26.

E ancora

Il secondo set è molto meno combattuto rispetto al primo. Le liguri reggono fino al 5-5, poi il turno in battuta di Mariottini apre il divario tra le squadre (6-13). Le biellesi continuano la loro marcia senza stop: arrivano alla pausa tecnica avanti di nove (7-16) e chiudono il set con 12 punti di vantaggio (13-25). Dopo la grande prestazione nella seconda frazione, però, le biellesi si spengono. L’Abi va sotto sin dai primi punti, costringendo coach Colombo prima a inserire Lisa Herrnhof per Capano (5-2) poi a chiedere time out (6-2). Le mosse non scuotono la squadra che continua a perdere terreno nei confronti di Albisola; Colombo ferma ancora la gara sul 14-8, ma la reazione tarda ad arrivare, e alla pausa le liguri sono avanti di sei (16-10). Le nerofucsia abbozzano una rimonta al rientro in campo, che spinge coach Zanoni a fermare il gioco (18-14); la pausa rinfranca però le liguri che riprendono la marcia e chiudono sul 25-17. Il quarto set incomincia con le nerofucsia avanti di quattro lunghezze (1-5); un vantaggio illusorio, poiché a metà set Albisola torna nuovamente avanti (10-8) e arriva alla seconda pausa tecnica con un vantaggio di cinque punti (11-16). L’Abi riesce a riavvicinarsi fino al 18-16, ma le liguri mantengono il vantaggio e ricacciano indietro le nerofucsia, che sono costrette a cedere 25-19.

Altri Risultati

Canavese-Colombo Certosa 3-0, Fordsara Unionvolley-Memit Senago 1-3, King Cup Bodio-Pavic Romagnano 1-3, Parella Torino 3-0, Uniabita Cinisello-Polar Volley Busnago 3-0, Lilliput Pallavolo-Acqua Calizzano Carcare 3-0.

Classifica

Pavic Romagnano 42, Parella Torino 41, Uniabita Cinisello 41, Abi Logistics 37, King Cup Bodio 37, Canavese Volley 35, Acqua Calizzano Carcare 34, Iglina Albisola 34, Memit Senago 31, Lilliput Settimo 27, Yamamay Busto Arsizio 21, Fordsara Unionvolley 10, Polar Volley Busnago 8, Colombo Certosa 1.