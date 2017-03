Silvia Avallone in città per il suo nuovo libro

BIELLA - Si arricchisce il cartellone degli Incontri con l’autore alla biblioteca civica: al cartellone di appuntamenti si sono aggiunte le due scrittrici di origine biellese Stefania Bertola e Silvia Avallone, che presenterà anche nella sua città natale il suo nuovo romanzo.

Appuntamento

Il primo appuntamento però è con la storia: l’ospite del pomeriggio di venerdì 24 marzo è Paolo Soddu, docente di storia contemporanea all’università di Torino. L’autore parlerà del suo saggio «La via italiana alla democrazia», che ripercorre la vita politica e sociale della Repubblica dal 1946 al 2013, data scelta per chiudere simbolicamente un periodo in cui i grandi personaggi della politica, da De Gasperi a Ciampi, si sono incrociati con leader di partiti più piccoli ma altrettanto influenti. «Con il libro di Soddu» ha scritto nella sua recensione Paolo Mieli «gli studi storici iniziano a pagare compiutamente il debito che il nostro Paese ha nei confronti di personalità quali quelle di Ugo La Malfa e Marco Pannella». Paolo Soddu dialogherà con Marta Nicolo e Marcello Vaudano. L’appuntamento è alle 18.

Bertola

Sabato 8 aprile alle 18,30 l’ospite è Stefania Bertola, invitata in città con la collaborazione di «Biella Incontri e Racconti». Isabella Canavera parlerà con lei del suo ultimo libro «Ragione & sentimento», liberissima reinterpretazione in chiave contemporanea (e torinese) della celebre opera di Jane Austen. Anche in questo caso è la storia di una famiglia, madre e tre figlie, in cui la morte improvvisa del padre ha rivoluzionato la precedente stabilità.

Avallone

Mercoledì 19 aprile alle 18 è la data fissata per il ritorno a Biella di Silvia Avallone: dopo aver ambientato «Marina Bellezza» nelle terre della sua infanzia a noi così familiari, sta per dare alle stampe «Da dove la vita è perfetta». Qui lo scenario è un quartiere di periferia e i protagonisti sono numerosi, genitori e figli che cercano il loro destino in un luogo «dove ci sono molte strade e nessuna via d’uscita». L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Giovannacci.