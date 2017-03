Bielmonte, grande successo per lo slalom gigante di beneficenza

BIELLA – Si è svolta sabato scorso la giornata benefica «Slalom Gigante SciaLIS» con Kristian Ghedina. Iscritti un centinaio di partecipanti, udenti e sordi, che in un clima di amicizia e collaborazione hanno passato una giornata di sport con Kristian. Il campione ha aperto la gimcana, come apripista, insieme al piccolo Riccardo di appena tre anni e ci ha regalato nel pomeriggio uno slalom gigante facendo da apripista ufficiale per lo slalom delle 14. Ghedina si è poi intrattenuto tutta la giornata, premiando i presenti e fino alla merenda.

Le associazioni coinvolte

Presenti i rappresentanti delle tre associazioni sorde, Ens sezione di Biella, Ens area Usf e associazione Vedo Voci, ai quali sono state consegnate delle targhe di ringraziamento dal Vice Sindaco di Cossato, dott. Moggio, dal Sindaco di Piatto Enzo Giacomini e dal grande Claudio Ravetto. I proventi della giornata saranno interamente devoluti alle scuole di Cossato a favore del progetto Lis.

Slalom gigante Lis a Bielmonte (© )

Slalom gigante Lis a Bielmonte (© )

Slalom gigante Lis a Bielmonte con Kristian Ghedina (© )

Kristian Ghedina allo Slalom gigante Lis a Bielmonte (© )