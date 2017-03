L’infanzia di Andorno e Miagliano va a «Scuola in Acqua»

BIELLA - Si è rinnovata anche in questo anno scolastico la partecipazione della scuola dell’infanzia di Andorno Micca e Miagliano al progetto nuoto della piscina Rivetti di Biella, «Scuola in Acqua». Sono 30 i bambini e le bambine tra i 3 ed i 5 anni che da giovedì 12 gennaio e fino al 16 marzo frequentano la Rivetti tra le 10 e le 11 per un percorso ludico-motorio di acquaticità. Ad accompagnare i bambini sono le maestre, presenti sul bordo vasca a supporto degli istruttori dello staff In Sport.