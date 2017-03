Volontariato: le associazioni nelle scuole grazie a un progetto

BIELLA - Un nuovo progetto che il centro territoriale per il volontariato vuole realizzare per mettere in contatto le associazioni con le scuole e gli studenti. L’iniziativa prevederà l'organizzazione di appuntamenti negli istituti scolastici del territorio, in cui le organizzazioni, con i loro volontari, potranno incontrare i ragazzi, per promuovere e diffondere in prima persona la cultura della solidarietà.

Far conoscere il mondo del volontariato

Negli intenti del Ctv , gli incontri dovranno essere l’occasione non solo per presentare la propria organizzazione e le sue attività, ma, più in generale, il mondo del volontariato nel suo insieme, con tutte le sue interessanti e variegate sfaccettature. Il progetto, parte, infatti, dalla convinzione che sia molto importate rendere partecipi i giovani, in modo da instillare in loro interesse per l’ambito del sociale e renderli, in futuro, cittadini consapevoli e attenti al bene collettivo. Durante il proprio incontro, i volontari potranno «salire in cattedra» per confrontarsi e dialogare con gli studenti, così da seminare curiosità ed interesse in ragazzi magari ancora troppo giovani per svolgere determinati servizi, ma in età giusta per approfondire le tematiche sociali e solidali e per sperimentare in prima persona cosa sia il volontariato e quali siano le realtà e le buone prassi attive sul territorio. Gli incontri saranno realizzati con una o più classi in contemporanea, secondo un calendario che sarà stabilito e concordato insieme.

Il supporto del centro territoriale

Ctv metterà a disposizione un animatore di rete che aiuterà e supporterà le associazioni in questo percorso, occupandosi sia delle questioni più pratiche (coordinamento, segreteria, logistica, contatti..) sia degli aspetti più progettuali, affiancando le associazioni nella definizione ed elaborazione del proprio intervento, affinché sia il più efficace possibile. Per realizzare al meglio il progetto, sarà organizzato a breve un incontro con le associazioni interessate, per poter definire l’iniziativa nei suoi vari aspetti e condividere insieme le modalità per attuarla. Per avere ulteriori informazioni e per dare la propria disponibilità, potete contattare Simone Rosso simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org.