Rubano oro per 30 mila euro: preso uno della banda

BIELLA - La notte tra l’ 11 e il 12 marzo scorso, un equipaggio della squadra volante della Questura di Biella interveniva per segnalazione di un furto consumato in un’abitazione a Biella perpetrato da ignoti. Prontamente intervenuto sul posto, il personale della Polizia di Stato veniva informato dalla vittima che, oltre alla sottrazione di diversi beni all’interno dell’abitazione, i ladri avevano asportato un’auto di grossa cilindrata e di ingente valore: una Bmw e oggetti per circa 30 mila euro.

L'intervento

Gli operatori chiedevano immediatamente alla vittima se la macchina fosse dotata di dispositivo gps per l’eventuale rintraccio. Ricevuta risposta positiva gli stessi agenti immediatamente contattavano la centrale operativa dell’assicurazione che individuava il veicolo nei pressi di Ivrea. Contestualmente si informava il commissariato di Ivrea che intercettava la predetta autovettura che dopo un inseguimento veniva bloccata. Lo stesso personale di Ivrea traeva in arresto uno dei malfattori, di nazionalità albanese, mentre gli altri si disperdevano dandosi a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. Nell’autovettura venivano rinvenuti e sequestrati diversi monili in oro e merce varia di ingente valore che, previo riconoscimento, verranno restituiti ai legittimi proprietari.