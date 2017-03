«Biella Jazz Festival 50»: 50 anni di storia, 50 anni di jazz

BIELLA - E' uno dei più antichi club d'Italia e il suo palco, nello storico Palazzo Ferrero a Biella Piazzo è diventato negli anni (ormai 50) uno dei più importanti e ambiti. Per celebrare tutti i suoi successi da martedì 21 a domenica 26 marzo è in programma un grande evento: il «Biella Jazz Festival 50». Una settimana di eventi musicali unici nel loro genere con un ricchissimo programma musicale e qualche incursione nella città.

Qui vi riproponiamo la video intervista a Massimo Tempia e Massimo Serra, presidente e direttore artistico del Biella Jazz Club.

Un'istituzione

Il Biella Jazz Club può vantare una grande considerazione nell'ambiente musicale internazionale proprio perchè ha visto passare i più grandi esponenti della musica jazz mondiale. Vere e proprie leggende sono salite su quel palco: monumenti del jazz mondiale quali Oscar Peterson, Bill Evans, Chet Baker, Keith Jarret, Don Friedman e i grendi musicisti italiani: Gianni Basso, Enrico Rava, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Roberto Gatto, Luciano Milanese e molti altri. Tutti i più grandi nomi raccolti gelosamente nei guestbook con le caricature autografate di ognuno. Una storia che prosegue fino ad oggi, una storia che è già leggenda. Negli ultimi anni il Biella Jazz club, membro del consorzio Piemonte Jazz, ha messo in atto una grande trasformazione e soprattutto ha aperto nuove collaborazioni con la Città di Biella e con molti enti preposti alla divulgazione della cultura e del turismo. Un'associazione dinamica e attiva su molti fronti, senza mai perdere di vista lo scopo principale: divulgare e promuovere la musica e il jazz.

Il Festival

Martedì 21 alle 21.30 apre la manifestazione il Silvia Zaru Quartet: Silvia Zaru voce, Massimo Colombo pianoforte, Attilio Zanchi contrabbasso, Tommy Bradascio batteria. Ingresso ai Soci, quota associativa 10 €. Mercoledì 22 alle 21.30 opening Riccardo Sala Duo composto dai musicisti biellesi Riccardo Sala sax e Jacopo Mazza pianoforte a seguire Daniel Peraza Cuban Project con Daniel Peraza: Chitarra e Voce, Eduardo Cespedes: Bass e Voce, Gendrickson «Puchi» Mena: Piano e Tromba, Aismar Simón jr: Batteria e Percussioni. Ingresso 10 €.

Giovedì 23 alle 21.30 Nema Problema Orkestar con Fabio Marconi Chitarra e Bombardino, Folco Fedele Batteria e percussioni, Davide Marzagalli Sax Alto, Michele Obizzi Sax Tenore, Edoardo Tomaselli Tromba, Simone Maggi Tromba, Andrea Imelio Basso, Enrico Allorto Basso Tuba. Ingresso 10 euro.

Venerdì 24 alle 21.30, il Franco D'Andrea Trio con Franco D'Andrea pianoforte, Aldo Mella contrabbasso, Zeno de Rossi batteria. Ingresso 20 €. After Show @ Hydro 12Pm Dj set ElettroSwing.

Sabato 25 «AperiJazz» @ Caffettino alle 18 con Gramophone Trio: Gio Portaluppi chitarra, Riccardo Sala sax, Vlad Vraciu Dj. Alle 21.30 «Two for Steve», Omaggio a Stevie Wonder con Dado Moroni pianoforte, Max Ionata sax. Ingresso 20 €.

Domenica 26 alle 21.30, Marcotulli - Golino - Tavolazzi con Rita Marcoltulli pianoforte, Alfredo Golino batteria, Ares Tavolazzi contrabbasso. Ingresso 20 €. Abbonamenti al Festival in prevendita presso la sede: venerdì, sabato e domenica 50 €. Da mercoledì a domenica 70 €.