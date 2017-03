Biella, ecco i cartelli per le emergenze

BIELLA - In alcune aree, negli ultimi giorni la città di Biella si sta colorando di cartelli rossi, gialli e verdi. Si tratta delle cosiddette aree di emergenza, scelte, dalla Protezione Civile, insieme al comando dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del Piano intercomunale di protezione civile della città di Biella in convenzione con comuni.

Dove?

I cartelli gialli si trovano ubicati nelle seguenti zone: Piazza S. Cerruti (zona Città Studi), piazza S. Pertini (zona stazione F.S.) e via Santa Barbara, 3/c (zona caserma VVF). Sono le aree di ammassamento soccorritori. Devono essere zone di facile accesso, non soggette all'evento in atto, dove i soccorritori possono impegnarsi nelle loro operazioni di aiuto alla popolazione.

E ancora

I cartelli rossi si trovano invece nelle seguenti aree: parcheggio Città Studi, Piazza Falcone (area mercatale), Area Parcheggio Pala Sarselli (Chiavazza). Sono zone di ricovero della popolazione, dove i cittadini verranno accolti (in eventuali tendopoli) in caso si presenti la necessità di evacuare le abitazioni. Queste zone devono essere facilmente collegabili con i principali servizi.

Informazioni

Nei prossimi giorni verranno anche segnalate, con i cartelli verdi, le zone di attesa. Si tratta delle aree di informazione alla popolazione, dove verranno distribuiti i primi generi di conforto, nell'attesa del trasferimento in zone più sicure e attrezzate. E' necessario precisare che si tratta di un operazione di prevenzione, non associata ad un aumento del livello di emergenza nel territorio intercomunale.

