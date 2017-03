SellaLab, un DigitalDrink sul curriculum vitae nell’era di Internet

BIELLA - Valorizzare al meglio se stessi, le proprie competenze e le proprie esperienze professionali per farsi notare nel mondo del lavoro, attraverso un’adeguata composizione del tradizionale curriculum e all’utilizzo di Internet. Sono questi i temi che verranno affrontati nel prossimo DigitalDrink in programma mercoledì 15 marzo a SellaLab.

Raccontare, comunicare, distinguersi

Nel corso dell’evento verrà illustrato come presentare efficacemente la propria storia professionale, imparando a sapersi raccontare per distinguersi e per comunicare alle aziende il contributo concreto che possiamo dare. L’incontro permetterà ai partecipanti di ricevere strumenti e indicazioni per realizzare un curriculum vitae che sia in grado di valorizzare al meglio la propria storia, di scoprire i termini e le espressioni che durante un colloquio di lavoro è meglio non utilizzare e quelle che invece possono aiutare a essere notati. Un particolare approfondimento verrà dedicato a LinkedIn, il servizio web impiegato soprattutto per lo sviluppo di contratti professionali.