«Black Hands White 2», Stefano Ceretti presenta il nuovo progetto

BIELLA – Nuovo evento e nuovo spazio (in viale Matteotti) per il fotografo Stefano Ceretti che presenta «Black Hands White 2». Sedici immagini che costituiscono la continuazione della serie «Black Hands White» creata nel 2012.

Il progetto

In quel momento le sole mani esprimevano il disagio dell’autore durante il periodo di cura per un cancro, ora l’inserimento di alcune fotografie che mostrano il volto di una donna rappresenta una nuova apertura al mondo, svela la capacità di guardare oltre quelle mani, al di là di quei gesti che esprimevano per lo più paura, sconforto e rabbia. Questi scatti raccontano un percorso di ricostruzione mentale, durato cinque anni, durante i quali il nero quasi totale si è poco per volta diradato lasciando spazio alla luce degli sguardi. Immagini che rappresentano il compimento di un recupero psicologico, l’uscita da una situazione rischiosa per lo spirito più di quanto lo fosse stata per il fisico ai tempi della malattia.