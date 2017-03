Scherma: serie B1 confermata per gli atleti della Pietro Micca

BIELLA - Si sono svolte lo scorso fine settimana a Casale Monferrato le competizioni a squadre valide per il campionato italiano di categoria B1. In pedana per la Pietro Micca sezione scherma: Pietro Bertazzi, Francesco Ferraioli, Giacomo Ortone e Michael Picca Garin, mentre nel settore femminile la squadra era composta da Miriana Brizzi, Vera Crovetto e Jessica Lagna.

Salva la B1 maschile

In campo maschile gli atleti biellesi hanno mantenuto la serie B1. Nel girone eliminatorio i giovani spadisti hanno affrontato la squadra delle Lame Trevigiane, su cui hanno avuto la meglio per 45 a 38; il Club Scherma Imola (45 a 33 il risultato finale a favore degli emiliani) e la Pro Patria Busto Arsizio (con risultato di 45 a 36 per i bustocchi). «Tutte e 4 le squadre erano di ottimo livello tecnico - spiega il Maestro Cinzia Sacchetti -. I ragazzi hanno tirato molto bene, ma Busto e Imola schieravano atleti esperti, oltre che tecnicamente molto validi. La nostra è una squadra giovane, con Ferraioli e Ortone alla prima esperienza in campo assoluto in B1. E' mancata la presenza di Federico Magni, assente per motivi lavorativi». Gli atleti della Pietro Micca hanno poi affrontato nell'eliminazione diretta per l'accesso ai Play Off la squadra di Frascati, perdendo per 45 a 39. Nei Play Out la squadra capitanata da Pietro Bertazzi, veterano del gruppo, ha sconfitto il Club scherma Roma per 45 a 41, assalto che ha consentito di mantere la serie B1.

Sfiorata la A2 femminile

In campo femminile il girone eliminatorio vedeva le ragazze schierate ancora una volta contro il Club Scherma Imola e contro la Bergamasca scherma. «Il girone da 3 penalizza un po', ma l'assenza di una squadra ha portato a questo tabellone. Le ragazze hanno vinto con Bergamo 45 a 36 e hanno perso con Imola 45 a 41. Un risultato comunque buono». Alla prima eliminazione diretta per l'accesso ai Play Off, Brizzi e Crovetto, capitanate da Jessica Lagna, hanno affrontato la giovane ma impegnativa squadra di Forlì, avendo la meglio per 45 a 31. Per la promozione, le atlete biellesi si sono trovate opposte alla squadra numero uno della classifica provvisoria, Pisascherma, arrendendosi per 45 a 42 e perdendo la possibilità di promozione in A2 per pochissime stoccate. «E' stato un vero peccato - commenta ancora Sacchetti -. Una promozione sarebbe stata un'ottima occasione per le generazione future. Ma l'obiettivo era mantenere la serie B1 ed è stato pienamente raggiunto».