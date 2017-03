Agli Orsi la cucina diventa spettacolo con «Fuochi e Fornelli»

BIELLA – Sabato 11 marzo presso il centro commerciale Gli Orsi si è svolta la seconda sfida live del cooking contest «Fuochi e Fornelli». In tantissimi sono accorsi per osservare i 12 aspiranti cuochi all’opera preparare una ricetta tipica della tradizione culinaria italiana, assegnata per l’occasione dallo Chef presente.

Sabato la semifinale

Gli 8 concorrenti, che hanno superato la prova di sabato e il severo giudizio del giudice, si scontreranno nella semifinale che si terrà sabato 18 marzo a partire dalle ore 16 e che decreterà i 4 provetti chef che potranno accedere alla finale ed avere la chance di portare a casa la vittoria. Il centro commerciale Gli Orsi attende tutti i visitatori per assistere alle prossime succulente sfide. Per il regolamento completo del contest «Gli Orsi Fuochi e Fornelli 2017» visitare il sito www.gliorsi.it.