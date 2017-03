Brusnengo: nuova edizione della giornata del riuso

BRUSNENGO – Sabato 25 marzo torna a Brusnengo la consueta Giornata del Riuso, iniziativa in cui sarà possibile, esclusivamente per i residenti del comune, esporre in Piazza del Mercato tutti gli ingombranti che si desidera dar via (come elettrodomestici e mobili) permettendo così a chiunque li desiderasse di ritirarli gratuitamente.

Come si svolgerà la giornata

La giornata, nata dalla collaborazione dell’amministrazione comunale di Brusnengo con Seab, inizierà dalle 8 alle 10 con la consegna del materiale, per poi, dalle 10 alle 12, lasciare ingresso libero a chiunque volesse portarsi qualcosa a casa. Dopo le 12, Seab S.p.a. si occuperà dello sgombero degli ingombranti rimasti. In caso di maltempo, la giornata verrà spostata a data da destinarsi.