Hackers in azienda? Pomeriggio di studio sulla sicurezza informatica

BIELLA - Il comitato piccola industria dell'Unione Industriale Biellese, in collaborazione con il comitato piccola industria di Confindustria Valle d'Aosta, il comitato piccola industria e il gruppo Ict di Confindustria Canavese, organizza un pomeriggio di studio sulla sicurezza informatica per affrontare un tema sempre più attuale: quello degli hackers in Azienda. Il convegno, in programma giovedì 30 marzo a partire dalle 14.30, nella sala conferenze dell'Unione Industriale Biellese (ingresso da via Addis Abeba, 2), verrà aperto da Andrea Bonino, alla sua prima uscita ufficiale in qualità di presidente del comitato piccola industria dell’Uib, insieme con Valerio Dagna, vice presidente del Comitato Piccola Industria e presidente del gruppo Ict di Confindustria Canavese, e Giancarlo Giachino, presidente del comitato piccola industria di Confindustria Valle d’Aosta.

Gli interventi e le modalità di partecipazione

Quindi i lavori, che vedranno la partecipazione di illustri esperti del settore, entreranno nel vivo, introdotti da Giorgio Mosca, presidente dello Steering Committee Cyber-Security di Confindustria Digitale. A prendere la parola sarà Guido Mondelli, amministratore delegato di Assiteca Sicurezza Informatica, che tratterà di «Cyber-security: rischi, servizi e soluzioni». Sarà poi la volta di Martino Brunetti, commissario capo della Polizia di Stato (Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino), al quale spetterà il compito di illustrare l’attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, presentando, tra l'altro, alcuni casi concreti. «La sicurezza nei pagamenti on-line» sarà invece il tema dell'intervento di Alessio Damonti, business developer di EasyNolo, società del Gruppo Banca Sella, mentre Rodolfo Rosso (Uib) affronterà l'argomento dal punto di vista degli avvocati e Claudio Motta (Assiteca) spiegherà come tutelarsi mediante le coperture assicurative. La chiusura dei lavori, al termine degli interventi e del dibattito, moderati da Giorgio Mosca, sarà affidata ad Andrea Bonino. «Quello della sicurezza in azienda è un tema oggi particolarmente importante e attuale, tanto quanto, del resto, quello della sicurezza personale. Ecco perché il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese - commenta il suo presidente, Andrea Bonino - è orgoglioso di ospitare questo convegno, con illustri professionisti che, ciascuno nel proprio settore, vantano una grande esperienza a livello nazionale e internazionale. Chiediamo quindi agli imprenditori di approfittare di questa opportunità e di partecipare numerosi». La partecipazione è riservata alle aziende. Per iscrizioni: EventBrite. Per informazioni, potete telefonare al numero 015-84.83.290-228; le iscrizioni dovranno avvenire entro il 28 marzo, fino ad esaurimento posti.