1917-2017, cento anni parrocchia San Cassiano

BIELLA - Il 19 marzo 1917 venne istituita in piena prima guerra mondiale la Parrocchia San Cassiano. Ricoprendo per la maggior parte i confini del rione Riva, la Comunità di San Cassiano da 100 anni lavora in Riva e a Biella con l’impronta dei Salesiani di Don Bosco.

La storia

La Confraternita di San Cassiano, risalente al 1500, aveva dapprima costruito una piccola chiesa sulla riva del Cervo,più o meno sulla cima della salita di via Marconi, successivamente tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 aveva costruito l’attuale Chiesa di San Can Cassiano come la conosciamo oggi . Nel 1898 arrivò il primo Salesiano che fondo l’Oratorio e viste le numerose attività si rese necessaria e utile l’istituzione della Parrocchia.

I festeggiamenti

Domenica 19 marzo inizierà una anno di festeggiamenti con diversi appuntamenti a spirituali, culturali, sportivi, musicali per tutta la numerosa comunità di San Cassiano e per tutti i cittadini di Biella che vorranno unirsi. Domenica prossima alle 10.45 verrà celebrata la messa dal parroco don Piero Grosso insieme a tutti i gruppi parrocchiali ma soprattutto insieme al coro Genzianella Città di Biella che proprio il 19 marzo 1952 ha eseguito il primo concerto al Teatro Marconi di Biella. Il legame del Coro Genzianella con la parrocchia ed in particolare con la chiesa di San Cassiano, è molto forte perché le prime prove del coro sono state proprio effettuate dentro la chiesa e il fondatore, Nito Staich, era un parrocchiano di Riva. Sempre Domenica 19 alle 21 si terrà la fiaccolata e processione con la statua di San Giuseppe dalla chiesa di San Cassiano al sacello di San Giuseppe. Domenica 26 marzo il primo impegno nell’ambito caritativo: la comunità di San Cassiano offrirà il pranzo nei locali della parrocchia ai poveri che quotidianamente frequentano la mensa Il Pane Quotidiano.