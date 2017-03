Dynamic Sport da record ai nazionali giovanili

BIELLA - Spedizione da record quella degli atleti Dynamic‎ Sport che da venerdì 17 a mercoledì 22 marzo saranno protagonisti ai campionati nazionali giovanili invernali di Riccione.

Gli atleti

Mai come in questo 2017 la Dynamic schiererà in vasca numeri e qualità da squadra di tutto rispetto in ambito tricolore: 27 atleti (14 ragazze, 13 ragazzi), 85 gare individuali, otto staffette ed almeno otto effettivi con possibilità di un ingresso in zona medaglie. Del gruppo Dynamic, 11 sono gli atleti del team di Crescentino (allenati dai tecnico Donato Nizzia), cinque di Biella (tecnici Enrico Rubino e Giovanni Michelucci), quattro per Pralino-Sandigliano (tecnico Stefano Megetto), due per San Mauro Torinese (tecnico Lucia Dante), quattro per Rivarolo Canavese (tecnico Luca Andreo) ed uno per Ivrea. Le prime a scendere in vasca saranno le ragazze, impegnate da venerdì a domenica aprile, seguite dai maschi, in gara da lunedì 20 a mercoledì 22. Per prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento clou della stagione invernale, il team Dynamic Sport ha sostenuto un allenamento congiunto domenica scorsa tra le corsie della piscina Rivetti, occasione per una foto di gruppo pre Campionati.

Ragazzi promettenti

La spedizione Dynamic potrà contare su diverse punte di diamante: su tutte la crescentinese Helena Biasibetti, qualificata in ben 6 gare (100, 200, 400, 800 stile libero, 50 e 100 delfino) con possibilità concrete di podio in tutte le distanze, la campionessa italiana 2016 di San Mauro Torinese dei 100 stile libero Carola Valle (reduce da un’operazione ad un ginocchio ma comunque in gara nei 50 e 100 stile libero), la biellese Margherita Mainardi (bronzo 2016 nei 200 delfino), i crescentinesi Luca Caramellino (iscritto con il primo tempo nei 200 rana ragazzi 2002) ed Andrea Dellarole (in odore di podio nei 100 e 200 rana juniores ’99). Gli altri atleti in vasca saranno: per la squadra di Crescentino, Lorenzo Cimavilla, Riccardo Ongaro, Andrea Pagliano, Gabriele Rizzo, Camilla Giacomini, Caterina Momi, Ilaria Moro, Marta Stroppiana, per quella di Biella, Federico Lagna, Asya Calise, Chiara Ortone, Matilde Cerruti Miclet, per Ivrea, Enrico Oggeri, per Pralino-Sandigliano, Alessio Salino, Lorenzo Panizza, Mauro Naldini, Nicolò De Mitri, per Rivarolo, Arianna Castagna, Alice Alessandrini, Sofia Ervas, Diego Bortolozzo, per San Mauro Torinese, Camilla Gardin e Carola Valle. Si giocheranno un piazzamento da podio anche diverse staffette femminili, già in grande evidenza nei Campionati Italiani edizione 2016.