Federico Carrai è il nuovo sostituto procuratore di Biella

BIELLA - Prima udienza in aula, davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Biella, per il sostituto procuratore Federico Carrai, appena giunto in città. Quaranta anni, ha prestato servizio fino a pochi giorni fa presso la Procura di Larino, piccolo centro molisano. Un arrivo importante il suo, per il terzo piano di Palazzo di giustizia, che rischiava il collasso. Dopo il trasferimento del Procuratore capo Giorgio Reposo e del sostituto Ernesto Napolillo, infatti, a tenere aperto l'ufficio erano rimasti soltanto tre magistrati: Mariaserena Iozzo, Maria Bambino (attualmente in maternità), ed Elisa Calanducci (in prestito ancora per pochi giorni dalla Procura di Torino).

Cosa cambia

L'arrivo di Federico Carrai forse non sarà quella gran boccata di ossigeno, ma quantomeno testimonia che qualcosa si sta muovendo e che, a livello centrale, c'è l'intenzione di mantenere aperta la Procura di Biella. Per quello che riguarda il suo vertice, invece, ancora nessuna novità. Non è stato ancora scelto, infatti, il successore di Giorgio Reposo e se ne dovrebbe riparlare per la prossima estate. Buone notizie, al contrario, per i magistrati onorari. A giorni ne verrà assegnato uno nuovo che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti, ovvero Elena Lionetti, Paola Caruso, Maurizio Rossetto, Daniela Francia e Laura Bellini, e Pietro Brovarone, Iolanda Villano, Vincenza Puglisi e Antonella D'Ettorre per il tribunale.