Santhià, torna la mostra-scambio di auto moto e biciclette

SANTHIA' - Domenica 26 marzo riprende la serie di appuntamenti con la mostra scambio auto, moto, biciclette, modellismo, ricambi e varia oggettistica classica e d'epoca in Piazza Aldo Moro. Sulla piazza si ritroveranno gli appassionati che offrono e cercano i migliori pezzi per la loro passione. L'ingresso per il pubblico è gratuito. Gli amanti del vintage «su ruote» potranno visitare e fare i loro acquisti dalle 8 alle 17. Sarà il primo degli otto appuntamenti che quest'anno si terranno ogni quarta domenica dei mesi di marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Accanto a bici e motori si terrà il mercatino brocantage con tante antiche curiosità.