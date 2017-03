Tutto pronto per il 40° Periplo del Rosso

BIELLA - Le ricognizioni in corso hanno definito il percorso del 40° Periplo del Rosso, gara individuale di sci alpinismo a tecnica classica, che si svolgerà a Biella nella conca di Oropa domenica 19 marzo 2017, con partenza alle ore 9.30 dal piazzale Busancano. La competizione è aperta alle categorie master, seniores, espoir, juniores e cadetti, regolarmente iscritti alla Fisi, nonché ad atleti stranieri.



La giornata

Il percorso per le categorie adulti ha un dislivello complessivo di circa 1800 metri, con tre salite e tre discese. La partenza è prevista a piedi per circa 10 minuti di salita fino a quota neve. A seguire si troveranno altri due tratti tecnici a piedi, il primo in cresta nella salita all'Anticima del Mucrone, il secondo su breve corda fissa verso il Lago del Rosso. Raggiunto il Monte Rosso, si scenderà al Lago della Barma per risalire al colle omonimo e affrontare l'ultima discesa verso il traguardo, collocato nei pressi del Rifugio Savoia, facilmente raggiungibile dagli spettatori con la funivia. Per le categorie giovani il percorso esclude una parte della prima salita; cadetti e juniores partiranno infatti dalla zona antistante il Rifugio Savoia e percorreranno lo stesso itinerario delle categorie superiori, ma su un dislivello inferiore ai 1000 metri.



Informazioni di servizio

I dettagli del percorso e le relative altimetrie sono consultabili sul sito www.bufarola.it alla pagina Altimetria. Si rammenta che è obbligatorio l’uso del materiale stabilito da regolamento F.I.S.I.. Inoltre sarà obbligatorio disporre delle attrezzature alpinistiche non modificate, riportate nella sezione Regolamento. Le iscrizioni si possono effettuare fino a sabato 18 marzo alle ore 12.00, seguendo le indicazioni riportate alla pagina Iscrizioni.