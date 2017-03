Ponderano: a scuola di benessere con il Taijiquan e il Qi gong

PONDERANO - Continuano i corsi di Taijiquan e Qi gong presso il centro polivalente di via Carducci a Ponderano il mercoledì dalle 17.30. Sabato scorso l'istruttrice Natalina Bassetto ha omaggiato il Comune di alcuni tappettini per la ginnastica.

Perchè partecipare

I corsi sono rivolti a tutti coloro, senza limiti di età, che ricercano benessere fisico e mentale. Si tratta di antiche arti che seguono il principio della medicina tradizionale cinese, rivitalizzando il corpo attraverso il fluire dell'energia. Un sistema di esercizi semplici che sciolgono le articolazioni, migliorano la postura, rafforzano il sistema osseo e contrastano l'osteoporosi. Movimenti lenti ed armoniosi per l'equilibrio psicofisico, la quiete mentale, il rilassamento e la concentrazione. Meditazione statica e in movimento per lo sviluppo delle energie interne ed il rafforzamento del sistema immunitario. Ginnastica terapeutica che migliora la vista, l'ossigenazione dei tessuti attraverso una respirazione profonda e la funzionalità di organi e viscere. Parallelamente continua anche il corso di risveglio muscolare che si tiene presso la palestra comunale il martedì e giovedì dalle 10 alle 11.