Trivero: nuova sede per l'associazione Delfino

TRIVERO - L'associazione di volontariato Delfino, attiva dal 2002 a Trivero, apre un nuovo ufficio in frazione Ponzone: sarà una vetrina, un punto di incontro e una sede operativa nella più popolosa frazione di Trivero. L'inaugurazione è in programma per sabato 25 marzo alle 17.

Aprire al confronto

«Con questa nuova sede - spiega il presidente Ernesto Giardino - il nostro obiettivo è quello di aprirci ancora di più al confronto, alla conoscenza e all'ascolto del territorio. Già da tempo abbiamo uno sportello a Ponzone che teniamo aperto al pubblico tutti i mercoledì mattina, ma il nuovo ufficio, collocato in un punto di grande affluenza e comodamente raggiungibile, ci permetterà di creare relazioni molto più efficaci con il paese. Ovviamente resterà attiva a tutti gli effetti anche la nostra sede 'ufficiale', il centro incontro al Dopolavoro Zegna, che continuerà a portare avanti le solite attività».

Gli spazi

Il nuovo ufficio è al numero 132 di via Provinciale, a lato della rotonda, e si compone di due locali: uno spazio accogliente e colorato per il pubblico, e una sala riunioni nel retro. Fin da subito sarà aperto da lunedì a venerdì in orario 9-12. Questi locali saranno innanzi tutto un luogo per conoscersi e interagire: la gente avrà la possibilità di informarsi sulle attività e i servizi che vengono portati avanti dall'associazione, presentando eventualmente le proprie esigenze ai volontari. Sarà anche un punto di incontro con le altre associazioni del Triverse. E sarà il luogo dove chi ha del tempo libero può confrontarsi e magari - perché no - diventare volontario a sua volta, all'insegna del motto «per star bene... fai del bene!». L'ufficio sarà anche una sede operativa da cui gestire una serie di servizi e attività dell'associzione Delfino, oltre a un punto di incontro anche per i volontari.

Il presidente

«E' un passo importante che facciamo con grande entusiasmo e grande voglia di fare - commenta ancora il presidente -. Un'associazione di volontariato vive e cresce assieme al territorio, ascoltandone i bisogni, dando risposte adeguate e cogliendo le opportunità che si presentano strada facendo: siamo certi che l'ufficio sarà un significativo servizio in più per tutto il Triverese».