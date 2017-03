Dynamic sport in crescita con le squadre giovanili

BIELLA - Una crescita costante e progressiva quella che stanno avendo in questa stagione le squadre giovanili del settore pallanuoto Dynamic Sport. L'ultimo successo in ordine temporale è quello conquistato dalla squadra under 15, che lo scorso week end ha battuto nella vasca di casa della Rivetti il Torino81 con il punteggio di 8-9. Oltre alla vittoria, con grande soddisfazione da parte del tecnico responsabile del settore giovanile Mirko Remorini, la Dynamic festeggia anche la convocazione in rappresentativa regionale di tre suoi atleti, Andrea Blotto, Remo Marfisi e Tommaso Lauro.

La squadra

Questa la formazione Dynamic Sport under 15 che ha sconfitto il Torino81 per 9-8 (parziali 1-2, 4-2, 3-3, 1-1). Barazzotto, Marfisi (2 gol), Blotto (2 gol), Lauro (2 gol), Multari (1 gol), Ciavaglia, Minari, Vezzù, Chiorboli, Eulogio, Sanmartino (1 gol), Ragazzoni, Maffei, Siletti (1gol), Germinetti. Allenatore: Remorini Mirko. Dirigenti: Marfisi Riccardo e Fabio Bruno.