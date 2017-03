Attento Biella Rugby, Piacenza cerca il riscatto

BIELLA - Domenica alle 14,30, la squadra senior del Biella Rugby torna a calcare il terreno di casa. A calendario una sfida difficile, quella con Piacenza, ma la storia del club dimostra, che proprio nelle occasioni più ardue, il XV gialloverde riesce a dare il meglio di sé. A ottobre, in casa degli emiliani, Biella ottenne una vittoria risicata: 19-13, due calci di scarto al termine di una partita estenuante dal punto di vista fisico. Grande merito ad una difesa precisa, determinata, compatta e a tanto coraggio. Poca la differenza tecnica tra le due squadre, che sono state appaiate a lungo in classifica, fino all’inizio del girone di ritorno. Se Biella ha ripreso con una buona marcia, a Piacenza deve essersi inceppato qualcosa perché si trova al momento a secco di vittorie. I rossi, attualmente sesti in graduatoria, sono stati costretti alla resa nell’ordine da: Lecco, Rovato, Monferrato e VII° Torino. Bivalente può essere l’interpretazione del trend: una squadra in leggero declino, oppure una squadra affamata di vittoria. Lo scopriremo sul campo.

Il punto

Il primo XV che domenica affronterà Piacenza è in via di definizione. A ranghi compatti il reparto degli avanti con il rientro di Bertone e Pallaro, meno solida la linea dei trequarti, che registra ancora l’assenza di Martin Murgier, operato lunedì alla spalla, alla quale vanno a sommarsi le probabili defezioni per leggeri infortuni di Corrado Musso e Miguel Addaris. Probabile la disponibilità di Sarubbi e Sciarretta, in forse quella di Dani Grosso che dopo il colpo alla testa, è in attesa del benestare della Fir per poter tornare a giocare.

Ospiti...

Assisteranno all’incontro Brc vs Piacenza, una delegazione inglese in rappresentanza del club Worcester Warriors, a Biella per festeggiare il decennale del sodalizio tra i due club, e gli Shot Gun Ursis, centauri che annoverano tra le proprie fila numerosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, attivi in molteplici progetti di beneficenza.

Programma e graduatoria

Serie B girone 1 – 16a giornata – 19-3-17: Cus Milano – Cogoleto; Amatori Alghero – Cus Torino; Lecco – Amatori Capoterra; Rovato – Sondrio; Biella Rugby – Piacenza; VII° Torino – Monferrato.

Classifica. Cus Torino punti 59; Biella Rugby e VII° Torino 53; Monferrato 46; Amatori Alghero 45; Piacenza 42; Lecco 32; Cus Milano 30; Amatori Capoterra 25; Sondrio 23; Rovato 21; Cogoleto 14.