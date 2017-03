Minchella e il Biella Corse al Rally del Ciocco

BIELLA - Appuntamento "fuori programma" per il neo acquisto della scuderia Biella Corse, Andrea Minchella. Il forte pilota laziale questo fine settimana sarà infatti al via della 40ma edizione del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Rally 2017.

Il protagonista

Minchella, ex campione italiano TRN (Trofeo Rally Nazionali) 2015 e vincitore, nel 2016, del Rally Ronde di Sperlonga (provincia di Latina) e della prova di Coppa Italia del Rally di Roma Capitale, porterà in gara una delle nuove 124 Abarth Rally del Trofeo Abarth 124 Rally Selenia, monomarca che fa parte del programma ufficiale AciSport 2017. «E' una partecipazione di immagine - spiega il Team Manager di Biella Corse, Alberto Negri -. Andrea è stato infatti invitato a gareggiare dallo sponsor Santero 958, con l'obbiettivo di "far vedere" la vettura e il marchio fin dalla prima gara della stagione: un momento molto importante, in qualsiasi campionato».

La competizione

Minchella gareggerà in coppia con il navigatore Daniele Mangiarotti su una delle tre 124 Abarth Rally RGT "Bernini Rally", deciso, come sempre, a ben figurare. Va ricordato che il Trofeo 124 Rally Selenia è un campionato monomarca nato dalla lunga tradizione rallystica della Casa dello Scorpione. E' dedicato alla versione rally del roadster Abarth ed è articolato su 7 gare, da marzo a ottobre: e la prima si corre proprio a Il Ciocco. Il rally partirà nel tardo pomeriggio di venerdì 17 marzo da Forte dei Marmi, con la tradizionale sfilata fino a Lucca e poi in Garfagnana. Nei due giorni successivi si correrà la gara vera e propria, con partenza sabato da Il Ciocco e arrivo, domenica pomeriggio, a Castelnuovo Garfagnana, dopo complessivi 412,14 chilometri, di cui 88,28 di prove speciali. Dopo questo impegno "fuori programma" Minchella tornerà in gara il prossimo fine settimana. Sarà infatti al via del Colli del Monferrato e del Grignolino, rally che si correrà a Canelli (provincia di Alessandria) i prossimi 25 e 26 marzo.