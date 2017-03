La carica di McLean: «Serve il massimo punteggio»

BIELLA - Domenica alle 14,30, la squadra Senior del Biella Rugby torna a calcare il terreno di casa. A calendario una sfida difficile, quella con Piacenza, ma la storia del club dimostra, che proprio nelle occasioni più ardue, il XV gialloverde riesce a dare il meglio di sé.

L’head coach McLean

«Torniamo a giocare in casa e questo per noi è sempre di grande stimolo. All’andata a Piacenza abbiamo giocato bene, ma abbiamo avuto modo di verificare che anche i nostri avversari sono molto bravi. Forti sia in mischia, sia dietro - ha detto il tecnico -. Sarà un fine settimana importante, durante il quale tutte le squadre che occupano la parte alta della classifica, giocheranno partite di grande interesse. Probabile qualche scossone, per questo determinante per noi sarà ottenere il massimo del punteggio».