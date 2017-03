Gestione Palazzo Ferrero. «Obiettivo rinascita»

BIELLA - Si occuperà di gestire e animare palazzo Ferrero un’associazione temporanea di scopo denominata ‘Palazzo Ferrero – Miscele Culturali’ e guidata da Università Popolare Biellese e di cui fanno parte anche Centro Studi Generazioni e Luoghi, Accademia Perosi, Associazione BI YOUNG, Consorzio Sociale Orizzonti. La convenzione che disciplina questo accordo, di durata triennale, è stata illustrata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Oropa alla presenza degli assessori Francesca Salivotti e Teresa Barresi.

Gli assessori

«Palazzo Ferrero è una dimora storica, restaurata nel 2006, di grande valore che, in questo momento, era sottoutilizzata - spiega l’assessore Salivotti - questo un accordo ha l'obiettivo di far vivere questo meraviglioso palazzo che, grazie all'attività di ATS Palazzo Ferrero Miscele Culturali, avrà modo nuovamente di essere aperto alla popolazione 365 giorni all'anno e di ospitare numerose attività legate a educazione, eventi, spettacoli, mostre e allestimenti. Grazie a questo accordo Palazzo Ferrero troverà una nuova identità nell'ambito però di una rivitalizzazione dell'intero borgo del Piazzo». Teresa Barresi specifica ancora: «Le attività che si svolgeranno a Palazzo Ferrero andranno ad incrementare, in modo armonico, l’offerta culturale cittadina, coniugando cultura ed imprenditorialità secondo le logiche del distretto culturale ma andranno, in particolare, a coordinarsi con le attività svolte nelle altre dimore del Piazzo in modo sinergico e attrattivo».

Coordinatore

Fabrizio Lava che guiderà questa cordata come presidente di UPB Educa spiega: «L'intento è proprio l'attrazione verso il borgo del Piazzo, infatti" precisa "il nostro progetto non riguarda solo Palazzo Ferrero ma si collega con tutte le realtà culturali presenti nel borgo del Piazzo, palazzo Ferrero vuole diventare un aggregatore al fine di creare in città un nuovo polo culturale in grado di attrarre pubblico non solo fra i Biellesi. C'è un grande potenziale turistico nelle dimore storiche del borgo del Piazzo che finalmente potranno aprirsi, facendo rete e sinergia fra loro. E' una bellissima sfida che insieme a tutti gli attori coinvolti abbiamo accettato e che porteremo avanti con dedizione, impegno e passione. Stiamo già predisponendo il programma fino a metà 2018 che presto vi presenteremo in modo dettagliato».