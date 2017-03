Dramma a Chiavazza: marito e moglie si suicidano

BIELLA - Tragedia a Chiavazza, oggi, dove una coppia si è tolta la vita nel garage della casa di proprietà. Si tratta di G.F. 69 anni e E. R. di 67 anni, che pare avessero qualche difficoltà economica, motivo alla base dell'incredibile gesto.

Indagini

Sui fatti stanno indagando le forze dell'ordine e le autorità giudiziaria, chiamate dai vicini di casa che da qualche giorno non avevano notizie della coppia. Dalle informazioni che trapelano, pare, che la coppia si sia tolta impiccandosi. Il fatto è stato scoperto intorno alle 15, in via Coda nella villetta di residenza dell'uomo e della donna. Marito e moglie lavoravano nel mondo del commercio ambulante, dove erano conosciuti e stimati. Secondo quanto trapela, le motivazioni del gesto sono state lasciate scritte in alcuni bigliettini trovati dagli agenti di polizia intevenuti, sfondando le porte della casa.