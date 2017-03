Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 19 marzo

BIELLA - Domenica all'insegna delle attività outdoor con appuntamenti in montagna, escursioni in mountain bike e mercatini. Ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

40esima edizione del Periplo del Monte Rosso. Gara individuale di sci alpinismo a tecnica classica, che si svolgerà con partenza alle 9.30 dal piazzale Busancano. La competizione è aperta alle categorie master, seniores, espoir, juniores e cadetti, regolarmente iscritti alla FISI, nonché ad atleti stranieri. La nevicata dei giorni scorsi ha creato le condizioni per lo svolgimento della manifestazione, che ritorna sul percorso storico e si concluderà con l'arrivo al Lago del Mucrone, con un dislivello complessivo di circa 1800 metri. Un tracciato più breve, con un dislivello non superiore ai 1000 metri, è previsto per le categorie juniores e cadetti, alle quali è riservato il trofeo Cesare Pedrazzo. Le iscrizioni si possono effettuare fino a sabato 18 marzo alle 12. Info: www.bufarola.it, info@labufarola.it.

A Zubiena, frazione Vermogno, escursioni guidate nella Riserva Naturale della Bessa. Caratteristiche del percorso mountain bike: facile su strade bianche e sentieri, dove si dovranno superare alcuni tratti con ciottoli. Un percorso da percorrere in tutta tranquillità per potersi guardare intorno e fare fotografie dei luoghi. Casco (obbligatorio) e abbigliamento adeguato ad ogni condizione meteorologica. si consigliano accessori/ricambi per riparazioni bicicletta in particolare per le forature. Iscrizione obbligatoria. Possibilità di noleggio mountain bike. Termine iscrizioni 16 marzo. Info: BikeandTrek Adventure 339 8181330, info@bikeandtrek.it.

Mercati

Dalle 9 alle 18 a Biella Piazzo, tappa della fiera itinerante che sta riscuotendo successi in tutto il Piemonte. La moda in piazza con selezionati espositori, stock e novità: abbigliamento, calzature, accessori, arredo casa, vintage. Servizio navetta gratuita, partenza piazza Curiel (sotto la funicolare). Evento gratuito.

Libri

Alle 17 a Biella Piazzo, presso l'accademia Perosi a Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24, tornano gli appuntamenti Zoom!, incontri dedicati alle presentazioni di nuovi libri e iniziative con interventi musicali. Appuntamento moderato da Sandro Cappelletto. Abbonamento 130 euro. Abbonamento famiglia: 1° abbonamento 130 euro, dal 2° abbonamento: 100 euro. Calendario vendita abbonamenti: dal 25 agosto 2016 al 31 ottobre 2016 presso Ufficio Segreteria Accademia Perosi onlus, corso del Piazzo 24, 13900 Biella, nei seguenti giorni e orari: lunedi, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18. I biglietti per i singoli eventi possono essere acquistati sul sito dell'Accademia Perosi (il pagamento può avvenire solo tramite Paypal o carta di credito) oppure presso la Segreteria Studenti dell'Accademia negli orari sopra indicati oppure in biglietteria durante i concerti. I posti prenotati saranno occupati fino a 15 minuti prima dell'inizio del concerto. Gli ingressi ancora disponibili saranno in vendita fino a esaurimento posti direttamente presso la sede del concerto, a partire da 45 minuti prima dell'ora di inizio. È possibile richiedere la prenotazione dei posti in sala via mail fino a 24 ore prima dell'evento. Le richieste pervenute dopo tale orario sono da ritenersi nulle. Info: Accademia Perosi. Telefono 015 29040 - 015 352828, www.accademiaperosi.org, biglietteria@accademiaperosi.org.