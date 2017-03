Carabinieri all'istituto "Bona"

BIELLA - I carabinieri, ieri, hanno effettuato un capillare controllo all'interno dell scuola superiore per ragionieri, "E. Bona", in città. I militari biellesi erano affiancati dai colleghi di Torino, arrivati sotto il Mucrone anche con unità cinofile. Nel corso delle operazioni i miliari hanno controllato aule e zaini. Anche i cani, addestrati a trovare sostanze stupefacenti, sono stati ovviamente coinvolti nella mattinata. Nessuna irregolarità è stata riscontrata dagli uomini in divisa. Lo spirito dell'operazione è improntato soprattutto a livello preventivo. Il messaggio ai giovani studenti della scuola, ma anche i loro colleghi di altri istituti, appare chiaro: le forze dell'ordine sono presenti.

Altra immagine dell'operazione di ieri (© Carabinieri di Biella)