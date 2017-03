Rogo in via Dante. Residenti intossicati

BIELLA - Diverse squadre dei vigili del fuoco, nella notte, sono intervenute in via Dante Alighieri per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al primo piano. Completamente distrutti dalla fiamme i locali della palazzina, i cui residenti sono stati evacuati. Alcuni hanno riscontrato problemi di intossicazione e quindi affidati alle cure del personale medico ed infermieristico delle unità del servizio del "118». Per ora non sono certe le origini del rogo.

