Biella Rugby alla grande: ora è seconda

BIELLA - Sul campo di casa, sostenuti dal calore del proprio pubblico che per l’occasione annoverava una delegazione del Worcester Warriors e i centauri ‘Shot Gun Ursis’, gli Orsi si sono imposti sul Piacenza con grande scioltezza. 31-15 il risultato finale, che consente ai gialloverdi di agguantare il punto di bonus che permette loro di rimanere agganciati alla seconda piazza in compagnia di VII° Torino, a loro volta reduci dalla vittoria su Monferrato.

La gara

Del Piacenza incontrato all’andata, a Biella, nemmeno l’ombra. In attacco al 1’ per aver vinto la palla al coin toss, i rossi hanno trascorso i restanti trentanove minuti restanti, all’interno dei propri ventidue, cercando di contenere le bordate gialloverdi. Al 7’ Biella guadagna i primi sette punti grazie ad una meta di Nicolas Forestier, autore anche della trasformazione. Al 9’ Piacenza guizza all’attacco giusto il tempo per rimediare tre punti da un calcio di punizione, poi torna nella propria metà. A seguire, l’indisciplina degli avversari, regala all’apertura argentina la possibilità di andare ai pali altre due volte: al 12’ e 19’. La seconda meta biellese è opera corale degli avanti. Schiaccia oltre la linea Panigoni, Forestier non trasforma, ma si fa perdonare centrando i pali poco dopo su calcio di punizione. Coda Zabetta show al 35’: mischia ordinata fuori dai ventidue avversari, introdotta da Biella e vinta, quando l’ovale arriva tra i piedi della terza centro, questa si stacca e s’invola verso la linea di meta. Segna e Forestier trasforma.

E poi

Nell’intervallo, sul 26-3, McLean, chiede ancora dieci minuti al massimo per chiudere la partita, ma quanto si vede nella ripresa, è tutto un altro film. Per quasi 20’, Piacenza attacca. Dopo 7’ Zampedri trova la meta. Visconti sbaglia la trasformazione. L’incursione rossa in campo gialloverde continua. Al 21’ Biella riesce a liberarsi, un susseguirsi rapido di azioni che si concludono con la meta del bonus non trasformata, segnata in angolo da Gorla. Piacenza ci riprova e Biella si ripara come riesce. Al 31’ segna Berzieri e Visconti trasforma. Gli Orsi stringono le maglie della difesa. Impossibile un ulteriore recupero.

L'allenatore

Callum McLean: «Una partita fatta di due tempi. Nel primo abbiamo controllato bene la palla, trascorso molto tempo in attacco, migliori in campo per possesso e territorio. Nel secondo tempo, abbiamo faticato di brutto ad uscire dai nostri ventidue. Territorio zero, possesso quasi zero. Sono felice per i primi quaranta minuti, del lavoro svolto, esattamente come richiesto, e del bonus conquistato con la quarta meta. Non capisco il crollo nella ripresa, lo capirò riguardando il video. Difficile dire un solo nome per il titolo di migliore in campo. Mi sono piaciuti in molti: Coda Zabetta, sempre presente in attacco, Domiziano Gorla che ha difeso benissimo nel primo tempo, Imad Chtaibi che ha fatto ottanta minuti di splendido lavoro con la palla in mano e Dani Grosso che ha giocato una bella partita con il piede».

Biella Rugby - Piacenza 31-15 (26-3)

Marcatori: p.t. 7’ m. Forestier tr. Forestier (7-0); 9’ c.p. Visconti (7-3); 12’ c.p. Forestier (10-3); 19’ c.p. Forestier (13-3); 23’ m. Panigoni n.t. (18-3); 28’ c.p. Forestier (21-3); 35’ m. Coda Zabetta n.t. (26-3) s.t. 7’ m. Zampedri n.t. (26-8); 21’ m. Gorla n.t. (31-8); 31’ m. Berzieri tr. Visconti (31-15).

Biella Rugby: Maia; C. Musso (18’ st Sarubbi), Ongarello, Grosso, Galfione (32’ st Savio); Forestier, Ghitalla; Coda Zabetta, Gorla (20’ st F. Musso), Pellanda (20’ st Guelpa); Chtaibi, Eftimie (16’ st Brua); Panigoni, Vaglio Moien (8’ st Romeo), Gatto (cap.) (8’ st Pallaro). All. Callum Roy McLean.

Piacenza: Gonzalez; Zampedri, L. Trabacchi, Sartori (1’ st Milani), Papamarenghi; Visconti, J. Trabacchi (1’ st Girometti); Della Ragione, Illari (1’ st Plucani), Benelli; Bonatti (cap.), Alb. Casali (1’ st Ponzi); Prete, M. Alberti (1’ st Berzieri), Baccalini (1’ st A. Alberti). All. Pagani.

Arbitro: sig. Giona Righetti.

Calciatori: Forestier (Biella Rugby) 5/8; Visconti (Piacenza) 2/4.

Cartellini: 13’ giallo Casali (Piacenza), 25’ giallo Gonzalez (Piacenza); 42’ giallo Gorla (Biella Rugby).

Punti in classifica: Biella Rugby 5, Piacenza 0.

Serie B girone 1 – Risultati 16a giornata: Cus Milano – Cogoleto 64-0; Amatori Alghero – Cus Torino 29-34; Lecco – Amatori Capoterra 51-16; Rovato – Sondrio 14-16; Biella Rugby – Piacenza 31-15; VII° Torino – Monferrato 26-0.

Classifica. Cus Torino punti 64; Biella Rugby e VII° Torino 58; Amatori Alghero 47; Monferrato 46; Piacenza 42; Lecco 37; Cus Milano 35; Sondrio 27; Amatori Capoterra 25; Rovato 22; Cogoleto 14.