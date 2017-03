Nuova auto per il servizio trasporti del Fondo Edo Tempia

BIELLA - Migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici è uno dei principali obiettivi che il Fondo Edo Tempia si pone da oltre 36 anni. E proprio sulla scia della missione del Fondo si inserisce il progetto Mobility Life: questa mattina, nella sede di via Malta si è svolta la cerimonia di consegna di una nuova auto destinata al servizio di trasporti dei pazienti oncologici. Grazie all’impegno costante dei volontari gli ammalati possono usufruire di questo servizio molto importante: con auto apposite, dotate di carrozzella, vengono accompagnati in ospedale per accedere alle terapie e alle cure necessarie. Ci sono persone, anziane o sole, che non potrebbero fisicamente recarsi in ospedale, per questo motivo il servizio è molto apprezzato. Le auto del Fondo Edo Tempia ogni anno percorrono circa 130 mila chilometri per questo importante servizio.

Presidenza

«Ringrazio tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e i volontari che rendono possibile il servizio. In questo periodo di crisi e di stress crescente essere supportati nella quotidianità è di fondamentale importanza. Da sempre il Fondo è vicino ai pazienti per garantire loro la miglior qualità di cura e assistenza possibili», ha detto Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia. L’auto è stata ricevuta in comodato d’uso gratuito grazie al progetto di Mobility Life, un’azienda che opera nel sociale, contribuendo al fabbisogno delle fasce più deboli.