DocBi, bilanci annuali e novità per eventi e siti turistici

BIELLA - Il Museo del Territorio Biellese, gentilmente concesso dall’assessorato alla cultura del Comune al DocBi, centro per la documentazione e tutela della cultura biellese, attivo sul territorio dal 1985 allo scopo di recuperare, mantenere e far conoscere la cultura e l’ambiente biellese nei suoi aspetti più svariati, ospiterà sabato 25 marzo a partire dalle 16.30 l’assemblea generale ordinaria dell’associazione.

La visita al museo

L’incontro, che rappresenterà al contempo un momento istituzionale riservato ai soci ed un’occasione aperta al pubblico per promuovere le attività svolte dal DocBi e la filosofia dell’associazione, sarà preceduto, alle 16, da una visita guidata dalla dottoressa Alessandra Montanera alla collezione Masserano (opere scelte del XVII e XVIII secolo).



Novità e bilanci

Il programma prevede una dettagliata relazione circa le attività svolte nell’anno 2016, l’approvazione del bilancio consuntivo, e la presentazione delle attività per l’anno 2017. Tra gli eventi in calendario, alcune visite guidate (alla cura vecchia di Tollegno, alla Tipografia Tallone di Alpignano, la più antica stamperia ancora in attività, in Italia e non solo, ed al recentemente aperto Museo della Birra Menabrea); un corso di cucina con specializzazione nell’utilizzo delle erbe tenuto da Mina Novello alla Fabbrica della ruota. A seguire, la 18° edizione della manifestazione Transumando, consistente in una giornata vissuta in un clima di riscoperta e valorizzazione della civiltà alpina ed alpigiana, percorrendo l’antica «strada dell’alpe» tra la frazione Cerale di Camandona ed il Bocchetto Sessera al seguito della mandria di Valter Croso. Da Giugno, poi, riprenderà la consuetudine dell’apertura domenicale dei siti eco museali curati dall’associazione DocBi come il museo della Transumanza di Trivero Barbato, il museo degli Acquasantini allestito nell’oratorio di San Rocco a Pettinengo, che verrà inaugurato ufficialmente il 4 giugno, e la Fabbrica della Ruota di Pray. In conclusione a tale presentazione verrà esposto il bilancio preventivo per l’anno corrente e poi lasciato spazio agli eventuali interventi dei partecipanti.