Matteo Salvini in città per un comizio politico

BIELLA - Il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, sarà in città lunedì della prossima settimana. La presenza del leader del partito è stata confermata dal segretario provinciale Michele Mosca, dopo le prime indiscrezioni del pomeriggio. Secondo la programmazione del partito Salvini sarà sotto il Mucrone intorno alle 17, dopo aver fatto visita a Borgosesia per sponsorizzare la candidatura a sindaco di Paolo Tiramani. Nell'occasione ci sarà un vero e proprio comizio, con tanto di palco in centro città. L’ultimo viaggio verso il Biellese di Matteo Salvini risale al 2014, quando era giunto nel capoluogo provinciale per sostenere la campagna elettorale.