IFood inStore: dal web la cucina casereccia arriva in a Biella

BIELLA - Domenica 26 marzo dalle 17 alle 18:30, la cucina casereccia ci riporta alla tradizione, ai pomeriggi trascorsi in compagnia di nonne, zie e amici a preparare primi piatti e dolci fatti in casa. Per dedicare a tutti gli ospiti un momento conviviale, Scavolini e iFood hanno organizzato uno show-cooking.

Lezioni di cucina

Allo Scavolini Store Biella si terranno delle vere e proprie lezioni di cucina con le food-blogger Adele Gilardo e Chiara Lazzarin, che coinvolgeranno il pubblico nella preparazione di due ricette. L’ingresso è libero e gratuito.

Dal salato al dolce

Le blogger condurranno il pubblico in un mini percorso culinario, dal salato al dolce. La prima ricetta prevede la preparazione di gnocchi di ricotta con sugo di pomodoro. Un piatto semplice, alla portata di tutti, anche di chi ha poca dimestichezza in cucina. Per la seconda ricetta si passa al dolce con un crumble di mele e noci che combina croccante e speziato in un perfetto equilibrio di sapori.

Le ospiti

Adele Gilardo regala a tutti gli studenti suggerimenti e consigli in cucina con il suo blog «Fornelli Fuori Sede», proponendo ricette semplici, veloci ed economiche, adatte a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con i fornelli. Chiara Lazzarin, di Asti, ama la lettura e la scrittura. Da queste passioni nasce il suo blog «La Pulce tra i Fornelli», un modo per creare un ricettario virtuale di idee, suggerimenti, esperienze del mondo della cucina, con una particolare predilezione per i lievitati dolci e salati. L’evento è parte del progetto Scavolini «iFood inStore», un blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che coinvolgerà gli Scavolini Store d’Italia che, per l’occasione, offriranno ai cittadini un’esperienza gourmet, tra buon cibo e design, tutta da gustare.