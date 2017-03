Tennistavolo: inalterate le chances di promozione

BIELLA - La squadra della Carrozzeria Campagnolo che milita nel campionato nazionale di serie C1 di tennistavolo è tornata dalla trasferta di Torino con i due punti in tasca anche se con grande sofferenza.

La gara

Privi di Adrian Panaite per la squadra è stata una vera e propria prova del fuoco. Si trattava di vedere sino a che punto, senza l’importante apporto del forte allenatore-giocatore, i nostri fossero in grado di affrontare una gara importante per di più giocata fuori casa. Trascinati da un Simone Cagna in grande spolvero, autore di tre magnifici punti, la Carrozzeria Campagnolo, con questa vittoria, è riuscita a conservare la leadership della classifica in coabitazione con i novaresi della Regaldi mantenendo inalterate le chances di promozione. L’incontro non si è certamente avviato al meglio, subito sotto due a zero con sconfitte di Tommy Ferraris con Vicario e di Cristian Ciarmatori con De Bari. Poi sono arrivati i punti di Simone e, con la vittoria di Cristian su Martina Nino, la possibilità di giocare la vittoria finale all’ultima e decisiva partita era aggiudicata.

In serie C2

Per la compagine del Biella Legno, tutto facile a Domodossola. Contro il fanalino di coda del girone, in un’ora e mezza la squadra chiude cinque a zero con due punti a testa di Francesco Gamba e Paolo Lanza ed uno del fratello Luca. Per gli ossolani hanno giocato Calella, Casisa e Cardino. A due giornate dal termine, la lotta al vertice, in questo girone, è sempre più serrata, tutte le squadre di testa hanno vinto per cui la situazione è aperta. Attualmente in vetta, con i biellesi, ci sono Novara e S. Salvatore: le nostre due prossime avversarie. I primi tra le mura amiche dell’Iti questo sabato, i monferrini a casa loro nell’ultima di campionato l’otto di aprile.

In D1

Tutto facile per la Lanza Assicurazioni in quel di Chiavazza. Rapidissimo cinque a zero con il solo David Dabbicco che soffre contro Fazzari, poi battuto al quinto set. Per Anna Loro ed Alessio Boggiani nessun problema. Per i chiavazzesi, oltre al già citato, sono scesi in campo Baronciani e Milani. Non ce l’ha fatta invece la Falegnameria La Stazione impegnata anch’essa in via Tempia, uscita sconfitta per 5 a 3 nel match contro la formazione del TT. Torino. Non è bastata la bellissima prestazione di Pietro Furno che è riuscito a battere Fanizza, atleta con oltre il 90% di vittorie in campionato e che sovrasta Furno di oltre duemila punti. Questa volta è stata Andrea Ricupito a imporre la legge del più forte, con i suoi tre punti, la brava atleta oleggese, è stata la trascinatrice della formazione locale. Nella partita d’esordio, contro Pietro, poi vinta in bella, ha annullato, nel quarto set, un paio di match point al bravo atleta biellese. Nicolò Manfredi e Davide Gamba si sono dovuti accontentare della vittoria sulla giovane De Costanzo. Sabato prossimo all’Iti, contro il Novara, sarà opportuno riscattarsi, una vittoria infatti, significherebbe la promozione in serie C2. Nel campionato di D2 ha giocato solamente la formazione di Mimmo Api ad Ivrea. Il risultato è stato di 5 a 3 in favore degli eporediesi con due punti del capitano (sconfitto 11 a 9 al quinto set da Audino papà) ed uno di Aleardo Pungetti su Zingale. Nulla da fare per Emanuele Gritti.