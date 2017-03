Ginnastica: tanti i successi della Pietro Micca

BIELLA - Un fine settimana ricco di successi per le ginnaste biellesi targate Pietro Micca. Sabato e domenica si è svolto a Biella il campionato individuale Silver dove la Pietro Micca ha schierato 11 ginnaste accompagnate dalle tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Fatou Mbodj, Gaia Cincotta e Elisabetta Rosso.

I risultati

Le prime a scendere in campo sono state sabato le allieve del livello LC, Costanza Perinotti, Francesca Bocchino e Emilia Rizzo che impegnate su tre attrezzi sono riuscite a conquistare rispettivamente un oro, un argento e un quinto posto. Per la categoria allieve 4 la Pietro Micca ha schierato Martina Massolin che ha sbaragliato la concorrenza vincendo una splendida medaglia d'oro. Domenica è stata la volta delle più piccole le allieve del 2008 Margherita Nelva, Angelica Monguzzi e Claudia Stievano. Nelva con una splendida prova ha dovuto accontentarsi della medaglia di legno conquistando una quarta posizione ma ha ottenuto il secondo miglior punteggio alla palla con un esercizio molto complesso per la sua giovane età. Angelica Monguzzi e Claudia Stievano alla loro prima esperienza e molto emozionate hanno conquistato rispettivamente il 14 e il 20 posto. A seguire Ginevra Settilio classe 2008 su 26 ginnaste si è classificata 11esima portando a termine una buona gara e dimostrando grande sicurezza in pedana. Per la categoria LA sono scese in campo Micol Vargiolu e Carolina Rosso, Rosso con una prova tra alti e bassi ha dovuto accontentarsi del 14 posto mentre Vargiolu con un'ottima prova ha conquistato un bellissimo bronzo. Ultima atleta della Pietro Micca in gara è stata la giovane e promettente Giada Gastaldi che nonostante qualche infortunio che ne ha limitato la preparazione ha portato a termine una buona gara e su 28 ginnaste in gara è riuscita a qualificarsi al nono posto.