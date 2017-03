Minoranza esce dall'aula. «Giochetti contro l'interesse della città»

VERCELLI - Riceviamo e pubblichiamo il documento diffuso dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maura Forte: «Facciamo chiarezza su ciò che è successo nella riunione consiliare di ieri, 20 marzo, in cui era in discussione anche il tema «piscine»: la minoranza ha abbandonato l’aula proprio nel momento in cui si stava per affrontare tale argomento. E’ spiacevole constatare che a volte non si comprendono i ruoli di amministratore comunale oppure si usano tatticismi volti solo ad ottenere risultati «politici» eludendo i bisogni della gente. La mozione «piscine» di cui tanto si è letto nei giorni scorsi era nell'ordine del giorno di ieri così come era volontà espressa dal Prefetto e la maggioranza era lieta di discuterla così come lo era il 16 marzo quando la minoranza aveva già abbandonato l’aula come ha rifatto oggi. La politica per noi è confronto costruttivo per il bene della città. Questi giochetti non ci appartengono. Si è trattato, per la seconda volta, di un'azione finalizzata a fini politici e non amministrativi. È nelle cose che ci sia confronto, ma non si deve mai scadere in comportamenti che non fanno altro che ritardare l’attuazione di progetti per i cittadini».

Noi continuiamo a lavorare

«Non è plausibile chiedere una convocazione d'urgenza e poi sottrarsi al dibattito per ben due volte. Avevamo chiesto a un tecnico di venire personalmente a spiegare le ragioni e le conseguenze del progetto: non è bastato neanche questo. Il nostro lavoro prosegue all’insegna dell’attenzione e del bene della città e sediamo in consiglio anche quando gli argomenti in discussione potrebbero essere «scomodi» perché ciò è quanto dobbiamo ai nostri concittadini».