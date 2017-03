Genitori contro lo scempio dei giardini Arequipa

BIELLA - "Non ne possiamo più. Vogliamo maggior tutela per i nostri figli». A parlare sono un gruppo di genitori, una cinquantina, che con i figli in tenera età frequenta i giardini Arequipa, a Biella. L'area verde da qualche tempo, infatti, è stata presa di mira dai vandali. Scritte oscene sui giochi, immondizia lasciata ovunque ed episodi di aggressività anche durante il giorno. Ora mamme e papà hanno detto basta e, dopo aver inviato anche una lettera al sindaco Marco Cavicchioli, hanno deciso di rendere pubblica la grave situazione.

La lettera

«I giardini Arequipa - spiega il loro portavoce, Francesco S. - sono tra i più belli della città. In primavera le fioriture degli alberi sono spettacolari e d'estate i bambini possono giocare all'ombra. Sarebbe tutto perfetto se, di notte, qualcuno non si divertisse a vergare oscenità. I piccoli ci chiedono il significato di scritte e disegni, e non sappiamo cosa rispondere. È una vergogna. Adesso faremo una segnalazione alle forze dell'ordine, dopo la lettara inviata al primo cittadino e che non ha sortito alcun effetto».

Anche la manutenzione comunale lascia a desiderare (© Diario di Biella)

Bulli in azione

Ma non basta. Come spiega un altro papà, che di professione fa il vigile del fuoco, anche durante il giorno l'area verde è in balia di gruppi di adolescenti che infastidiscono i piccini e si ribellano agli adulti. Una situazione ormai fuori controllo per i genitori, riunitisi in un fronte compatto, che chiedono tutela per i loro figli, oltre che i dovuti controlli da parte delle autorità, per far tornare i giardini Arequipa una realtà vivibile.