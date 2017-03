«Raccontarsi per Incontrarsi»: a Biella gli incontri sulle differenze di genere

BIELLA - Si terrà domani, 21 marzo, alle 20.30 presso il Ctv di via Orfanotrofio, 16, il primo dei quattro incontri sulle differenze di genere ed il rapporto genitori - figli. Il progetto «Raccontarsi per Incontrarsi» è promosso dal Ctv in collaborazione con l'associazione Non Sei Sola e le associazioni Voci di Donne, Underground, Agedo, Paviol, Snoq, con i Consorzi Iris, Cissabo e con la Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

La formazione

Si tratta di un percorso che si svilupperà attraverso quattro serate informative, tutte completamente gratuite, condotte dalla dottoressa Lucia Portis. L'antropologa, esperta in metodologie autobiografiche e specializzata in percorsi formativi, collabora da anni con l'associazione Non Sei Sola, svolgendo anche laboratori nelle scuole. Si è scelto di dedicare la prima serata all'identità di genere: mascolinità e femminilità. I successivi appuntamenti saranno il 13 aprile, il 4 maggio e il 19 maggio. Solo quest'ultimo evento si terrà a Palazzo Gromo Losa.

Organizzazione

Per una migliore gestione dei posti disponibili è gradita la prenotazione tramite mail a nonseisola@gmail.com oppure telefonando al numero 800266233. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione Non Sei Sola mediante mail o telefono.