Pettinengo: la scuola media approfondisce il tema della legalità

BIELLA – Oggi presso l’istituto comprensivo di Pettinengo ha avuto luogo la conferenza sulla legalità. All’iniziativa hanno partecipato dieci alunni della terza media insieme al loro professore.

Gli argomenti

Durante la conferenza, tenuta dal maresciallo Remy, comandante della stazione carabinieri di Bioglio, e dal carabiniere Francesco. Per l'occasione sono state proiettate slide riguarda svariati argomenti di interesse per le nuove generazioni, connessi al tema della legalità e del rispetto delle regole: alcune fondamentali nozioni conoscitive sull’Arma dei carabinieri, in particolare sull’organizzazione dei suoi vari reparti e sui compiti che essa assolve quotidianamente. La conferenza è proseguita trattando alcune tematiche di stretta attualità in particolare si è discusso di: stalking, pedopornografia, bullismo, circolazione stradale, diritti umani, accesso ad internet e rischi diffusi, il transito del corpo forestale nell’arma dei Carabinieri. Sono stati forniti ai ragassi anche esempi di vita reale per ogni argomento trattato ed è stato illustrato il modo in cui l’Arma dei carabinieri affronta e risolve questi casi.

L'interesse dei ragazzi

Gli alunni presenti alla conferenza hanno dimostrato un forte interesse ai discorsi trattati e un’attiva partecipazione all’incontro, ponendo numerose domande; domande a cui veniva prontamente dato riscontro, fornendo possibili soluzioni ai loro quesiti. Infine i ragazzi sono stati sensibilizzati a segnalare ai propri genitori o ai propri insegnanti eventuali anomalie o problematiche che si dovessero presentare ai loro occhi all’interno dell’ambiente familiare e/o scolastico, rivolgendosi anche ai Carabinieri qualora ne avessero necessità.