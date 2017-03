A Locri, anche Libera Biella contro le mafie

BIELLA - 25 mila a Locri, 8 mila a Verbania dei quali 250 provenienti da Biella e mezzo milione in tutta Italia. Questi sono i numeri della marcia organizzata da "Libera" e "Avviso Pubblico" per la Giornata della Memoria e dell'Impegno delle vittime innocenti di mafia.

L'evento

In testa al corteo di Locri i familiari delle vittime reggevano lo striscione di Libera con lo slogan della Giornata di quest'anno: "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza». Dietro di loro una grande bandiera della pace portata da ragazzi migranti minorenni giunti in Calabria a bordo di barconi nei mesi scorsi. A Verbania tanti gli striscioni presenti e quello di Libera Biella lo portava un gruppo di giovani migranti. Venerdì 24 marzo a Biella, alle ore 20.30, c'è una fiaccolata che, partendo dai portici del Comune, raggiungerà la Sala Consiliare della Provincia dove verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. In caso di pioggia la fiaccolata non si effettuerà e ci ritroveremo direttamente nella sala consigliare della Provincia alle 20.45.