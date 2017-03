Aism Biella: sono in vendita i biglietti della lotteria

BIELLA – L’Aism sezione di Biella sta distribuendo i biglietti della lotteria «Per un mondo libero dalla sclerosi multipla» a prezzo di 1 euro ciascuno, come tra l’altro è segnato sul biglietto stesso. Essendo venuti a conoscenza che in alcune località vengono venduti gli stessi biglietti a prezzo maggiorato, l’Aism diffida queste persone nel proseguire in queste azioni e si riserva altresì di sporgere loro denuncia.

Appello

L'associazione raccomanda pertanto il pubblico di non acquistare i biglietti a prezzi maggiori di 1 euro. I biglietti vengono distribuiti in alcuni negozi e attività commerciali e a breve saremo presenti sul territorio biellese e dintorni con i banchetti dove i volontari autorizzati venderanno i biglietti. E' possibile trovare i biglietti nella sede Aism di via Piave 11/C a Biella negli orari 8.30-12.30 dal lun al ven o previa telefonata allo 015/8494363 il giov ore 15-18.