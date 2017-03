Vercelli: scambi interculturali per gli studenti del liceo

VERCELLI – Domani, un gruppo di 9 ragazzi stranieri ospiti di famiglie italiane del programma annuale di Intercultura, arriveranno in città per trascorrere una giornata insieme ai volontari del centro locale. I ragazzi, tra i 16 e i 17 anni provenienti da varie parti del mondo, stanno trascorrendo a Novara (presso volontari Ic) la settimana di scambio che consentirà loro di conoscere questa parte di Piemonte, e la visita ai monumenti ed alle bellezze di Vercelli ormai è diventata una tappa consueta. Accompagnati dalla novarese Alda Protti, presidente nazionale intercultura, i ragazzi al mattino incontreranno due classi del liceo linguistico insieme alle insegnanti per raccontare ai loro coetanei la loro esperienza italiana ormai giunta quasi al termine: tutti parlano bene la nostra lingua e risponderanno alle domande degli studenti, anche nella loro lingua-madre, che (soprattutto per gli orientali) sarà interessante e divertente conoscere un pochino.

E ancora...

Al pomeriggio la comitiva, accompagnata dal presidente del centro locale Edoardo Castelli insieme a ragazzi veterani dell'esperienza interculturale all'estero, parteciperà ad una caccia al tesoro tra le vie del centro, alla scoperta di angoli suggestivi e della migliore gelateria della città. Si racconterà ai ragazzi stranieri un po' di storia vercellese, le peculiarità della nostra terra ed a ricordare il nome di Vercelli quando a casa, guarderanno una carta geografica dell'Italia, ma capiranno anche l'impegno di tanti volontari di Intercultura nel mandare in giro per il mondo ragazzi (anche vercellesi) dagli occhi grandi come i loro, curiosi di tutto, in particolar modo di quella «diversità» che abbatte gli stereotipi ed aiuta a crescere. Il rientro a Novara è previsto nel tardo pomeriggio.