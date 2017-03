Biella Rugby contro Monferrato: obiettivo riscatto

BIELLA - Era il 6 novembre 2016 quando Biella ospitò sul campo di via Salvo D’Acquisto il Monferrato, squadra neopromossa dalla Serie C, ma di fatto, compagine tutta nuova, assemblata con il dichiarato intento di salire alla serie superiore nel più breve tempo possibile. Alla guida dei rossoneri, il giocatore allenatore Roberto Mandelli: nove caps con la Nazionale Maggiore e uno scudetto in Serie A con conseguente promozione all’Eccellenza, appena conquistato con il Rugby Reggio. L’incontro terminò con un fastidiosissimo 19-21 per gli astigiani. Non si trattò di una semplice sconfitta sotto il break, per il capitano Filippo Musso e per i suoi compagni, quella sconfitta significava un obiettivo mandato in frantumi, quello che si erano prefissati ad inizio stagione che non prevedeva disfatte sul proprio territorio.

Rivincita

26 marzo 2017 alle ore 15,30, presso la Cittadella del Rugby di Asti, il ritorno della gara tra Monferrato e Biella Rugby: la possibilità di pareggiare i sospesi. In campo non ci sarà capitan Mandelli, recentemente infortunatosi, a guidare i suoi uomini, ma anche al netto della sua presenza, Monferrato può contare sull’esperienza e la capacità di molti altri elementi. Il Biella Rugby, a differenza dei prossimi avversari che domenica sono usciti sconfitti a quota zero dal match con VII° Torino, è reduce da una serie di successi che non ha intenzione di interrompere. Previsto per domenica, il ritorno in campo di Dario Panaro e Jacopo Bertone in seconda linea. Ancora contati i trequarti che dopo l’incontro con Piacenza, dovranno fare a meno anche di Cristian Sarubbi che ha rimediato una frattura alla scapola. Difficile convocare un numero elevato di giovani dalla Under 18, perché a calendario anche la squadra di Van Staden riporta una giornata importante.

Parla coach McLean

L'allenatore degli orsi cercherà di fare miracoli nel tentativo di mettere in campo la formazione più competitiva possibile: «Tommaso Galfione giocherà con noi sicuramente, poi spero anche di riuscire a recuperare Miguel Addaris, forse Samuele Sciarretta, lavoreremo sodo fino a venerdì e solo allora riuscirò a capire chi avrò a completa disposizione. Quello con Monferrato sarà un incontro agguerrito, ci hanno tolto un obiettivo dichiarato e ci è davvero pesato molto. E’ vero che noi abbiamo giocato una bruttissima partita in quella occasione, ma domenica non si dovrà ripetere. Arriviamo da incontri, vinti, dove abbiamo giocato bene per un tempo e contenuto gli attacchi in quello successivo. La sfida per domenica, sarà per noi giocare al massimo per ottanta minuti evitando di commettere troppi falli sui punti d’incontro che con Piacenza, hanno regalato troppe opportunità agli avversari. Determinanti saranno anche le scelte fatte in attacco, per questo ci siamo concentrati molto sulla visione di gioco, ultimamente creiamo tante opportunità, ma prendiamo la decisione sbagliata in finale e non concludiamo. Domenica non si deve sbagliare».

Serie B girone 1 – 17a giornata – 26-3-17: Lecco – Amatori Alghero; Amatori Capoterra – Cus Milano; Piacenza – Cus Torino; Cogoleto – Sondrio; VII° Torino – Rovato; Monferrato – Biella Rugby.