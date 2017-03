Biellesi vittime di cyberbullismo a Rai Uno

BIELLA - Due adolescenti biellesi, vittime di cyberbullismo, testimonieranno il loro calvario domani, venerdì 24 marzo, nel corso della trasmissione "Storie vere" condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno. La trasmissione, in onda a partire dalle 10, si occuperà di uno dei fenomeni più drammatici che coinvolgono, ormai da tempo, i giovanissimi. Per quello che riguarda le ragazzine residenti sul territorio, una delle due racconterà il caso nato dall’apertura di un profilo facebook con un account simile a quello di un’altra giovane scatendando la reazione insensata di quest’ultima, sfociata in una vera e propria persecuzione. Il secondo caso, che riguarda una 16enne, è ancora più agghiacciante e ricalca la moda del momento: quello delle giovanissime, e non solo, di ritrarsi nude e inviare l'immagine al fidanzato di turno. Ma se una donna adulta ha l'accortezza, nel fare lo scatto, di non riprendersi in viso, per le ragazze in cerca di forti emozioni e senza esperienza, la cosa cambia. E le cronache riportano, spesso, di tragedie derivate da una fotografia finita per dispetto e cattiveria sui social. Quando la storia d'amore finisce, infatti, può scattare la feroce vendetta. Oppure è solo un modo per far conoscere agli amici l'ennesima conquista. Un atteggiamento criminale e infantile a cui la Polizia Postale sta cercando di porre un freno, avviando anche un percorso educativo nei confronti degli adolescenti. Intanto si attende che la Camera approvi in via definitiva il ddl contro il bullismo e il cyberbullismo, già votato all'unanimità al Senato.