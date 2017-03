Pericoloso latitante arrestato dalla Polizia di Stato

BIELLA - La Polizia di Stato ha arrestato un pericoloso latitante, che nello scorso mese di novembre era riuscito a sfuggire alla cattura nell'ambito di un'operazione delle forze dell'ordine denominata Alto Piemonte. L'azione degli agenti era coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino e mirava a smantellare alcune cellule criminali (vicine all'ndrangheta) che avevano messo radici nel Basso Biellese, in particolare a Cavaglià. Nell'occasione gli uomini in divisa avevano preso di mira i gruppi dei Raso, dei Gullace e degli Albanese.

La fuga e le manette

Suvad Operta (di nazionalità slovena, 38 anni) era riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo pare in Bosnia Erzegovina. L'uomo però ha poi fatto ritorno in Italia, nel Milanese. E gli uomini della Polizia di Stato nei giorni scorsi, proprio nel capoluogo lombardo, dopo un lungo pedinamento, l'hanno arrestato. Ora l'uomo dovrà rispondere all'autorità giudiziaria.